Рите Дакоте после развода с Соколовским позвонила Бузова: «Малая, потерпи год»

24.12.2019, 12:04, Разное

Рита Дакота посетила «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», где вспомнила о прошлом. Певица рассказала, как после развода с Владом Соколовским ей позвонила Ольга Бузова и попросила потерпеть год, после которого станет легче.
Телеведущая решила поддержать коллегу по творческому цеху в тяжелый жизненный период. «Ольга мне сказала: «Малая, потерпи год. Через год отпускает», — отметила Рита Дакота. По ее словам, артистка оказалась права, однако ей стало легче даже раньше, чем говорила Бузова. Как сказала знаменитость, теперь она всем знакомым говорит, чтобы в подобной ситуации они представляли себя в тюрьме, из которой вышли спустя год и жизнь стала лучше.

Дакота добавила, что после развода с Соколовским ей приписывали романы с самыми неожиданными лицами. Речь идет о теннисисте Марате Сафине, с которым исполнительница даже не знакома. Звезда шоу-бизнеса заявила: сейчас она ни с кем не встречается, однако имеет ухажера. «Я называю его вдохновитель», — отметила певица.



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