в Санкт-Петербурге в массовом ДТП пострадали трое человек, один погибв

В Санкт-Петербурге в районе станции метро «Беговая» столкнулись две «Газели» и два легковых автомобиля. в результате аварии один человек погиб, еще трое с травмами были доставлены в больницу.

Инцидент произошел накануне, рассказали правоохранители. По предварительным данным, трое людей были госпитализированы, на место инцидента прибыли работники полиции и скорой.

На данный момент подробности произошедшей аварии устанавливаются, в районе, где произошло ДТП, пришлось перекрыть движение, отметили правоохранители города.

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