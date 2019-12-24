в Санкт-Петербурге в массовом ДТП пострадали трое человек, один погибв

В Санкт-Петербурге в районе станции метро «Беговая» столкнулись две «Газели» и два легковых автомобиля. в результате аварии один человек погиб, еще трое с травмами были доставлены в больницу.
Инцидент произошел накануне, рассказали правоохранители. По предварительным данным, трое людей были госпитализированы, на место инцидента прибыли работники полиции и скорой.
На данный момент подробности произошедшей аварии устанавливаются, в районе, где произошло ДТП, пришлось перекрыть движение, отметили правоохранители города.
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