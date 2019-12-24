Россияне назвали самые плохие новогодние подарки

24.12.2019, 11:58, Разное

Жители России перечислили вещи и предметы, которые меньше всего хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. В опросе участвовали почти 5,2 тысячи граждан, сообщает «FlashNord». 

Самыми плохими презентами россияне назвали сувениры и символы года – их не желают видеть под елкой более 57% россиян. Помимо них в рейтинг ненужного также попали мягкие игрушки (52%), весы (49%), а также мыло , календарь и станок для бритья, которые набрали по 48% голосов. Не сильно обрадуются и массажному коврику – всего 45% жителей.  В ходе исследования также выяснилось, что 9% опрошенных передаривают подарки. 



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