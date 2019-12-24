Руслана Шаведдинова забрали в армию; ему отключили мобильную связь и отказали в помощи юристов

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить в армию. Об этом сообщил его коллега Леонид Волков. Также в сети появилось короткое видео, на котором Руслан садится в машину в сопровождении сотрудников в форме.

Руслана Шаведдинова куда-то привезли. Место и время съемки неизвестно. Видео: imerkouri/Twitter pic.twitter.com/YxCMHs7d93

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 24, 2019

«Итак, Руслан Шаведдинов — в армии. Кремлевские Telegram-каналы сливают короткие видео на которых Руслан, в легкой куртке, в сопровождении огромной толпы бездельников в форме, идет по сугробам в каком-то аэропорту. <…> Силовая операция по похищению. С глушением связи, погромом и ограблением жилища. С главной целью — максимальной информационной блокады, чтобы мы все сбились с ног, разыскивая Руслана», — написал Волков.

Cвязи с Русланом нет. Ранее в ФБК сообщили, что оператор Yota заблокировал его мобильный номер прямо во время задержания. В пресс-службе оператора на вопрос The Insider об основаниях блокировки ответили, что разбираются в вопросе.

!!! Руслану отключили мобильную связь. При звонке на сотовый «обслуживание абонента временно приостановлено». Это абсолютно незаконно и невозможно без участия оператора связи @Yota_Russia.

Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК.

— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) December 23, 2019

Вчера вечером к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин. В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

То же самое сказал глава ФБК Алексей Навальный:

При этом призыв Шаведдинова на службу абсолютно незаконен. Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

— Alexey Navalny (@navalny) December 24, 2019

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