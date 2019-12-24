«Островная торговля — это бизнес без серьезных затрат, там можно рискнуть» — эксперт о том, что доля контрафакта в киосках российских ТЦ достигает 60%

В российских торговых центрах в точках продаж островного типа доля контрафакта доходит до 60%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor. Оборот таких товаров в торговых центрах может превышать 25 млрд рублей в год. В основном речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках. Как заявил в разговоре с The Insider, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, контрафактная продукция часто встречается и в обычных магазинах — по объективных экономическим причинам.

Контрафактом является то, что, по мнению правообладателя, сделано не там или использует не те товаропроводящие каналы. Здесь надо четко понимать, что традиционное понимание контрафактной продукции с позиции потребителя немного отличается. Мы называем контрафактом все то, что сделано не там, где мы предполагали бы это производство. Например, автомобиль Toyota, который сделан в России, и автомобиль Totoya, который сделан в Японии, — это небо и земля. И это оправдано, потому что жизненный опыт показывает: если какие-то вещи делаются не там, где они завоевали доверие в мире, то это уже получается товарный суррогат. И в большинстве случаев наша неприязнь к ним оправдана пониженным качеством, потребительскими свойствами.

Эта позиция категорически противоречит мнению правообладателя. Он, используя всевозможные приемы социальной инженерии, понижая издержки в свою пользу, по сути воспитывает в нас мысль, что если уж он что-то сделал, то неважно, где.

А дальше встает вопрос — а хорошо ли, что есть этот контрафакт, или плохо? И тут мы попадаем в следующую категорию противоречий. Что хочет от нас некий дядя Сэм, который собирает деньги за то, что он написал на майке Adidas, например? Чтобы мы безропотно платили за них. А он нам будет эти надписи поставлять не из Германии, а из Китая, Вьетнама — оттуда, где для него это будет дешево. И здесь возникает третья категория — это люди, которые стоят посередине и думают: если какой-то дядя разместил в Китае свое производство (ну пусть не Adidas, а товара какого-нибудь итальянского бренда), и оно у него стоит вместо €10 — €1, то почему бы нам не использовать ту же фабрику, те же производства, те же материалы, те же надписи и выпустить на рынок этот товар не по €10, а по €5.

Со стороны дяди Сэма, правообладателя и выгодоприобретателя, вот эти люди попадают в категорию производителя контрафакта. Со стороны потребителя они попадают в категорию доброго дяди, который предлагает им тот же товар, но за существенно меньшие деньги.

Островная торговля и контрафакт — связаны ли ни между собой? Я могу сказать, что в большинстве случаем не более, чем обычная торговля в обычных магазинах. Потому что островная торговля — это мобильный бизнес без серьезных затрат, там можно рискнуть. Например, если попался с контрафактом, бизнес можно свернуть, товар «потерять», запасов этого товара, как правило, не очень много, и затраты от этого бизнеса довольно оправданы. И магазины особо сильно не отличаются. В палатках и «островках» риск приобрести именно контрафакт несколько выше, но и магазины не отстают — по тем же самым экономическим причинам.

Например, пуховики Canadian Goose стоят от €1000. На самом деле их предложение на опте у людей, которые делают ровно такие же пуховики на том же самом производстве, — €200. За такую маржинальность будет бороться и магазин, и островная торговля, которая будет пытаться точно так же на этом заработать деньги.

Есть один, но серьезный недостаток, для нас как потребителей — подделки: часто это продукция только визуально напоминает оригинальный товар, но качество материалов и потребительские свойства кардинально отличаются. Вот эти мелкие магазинчики и «островки», конечно, лидеры по реализации подделок. Срок жизни эти вещей — это одно применение, а затем — разочарование и выкидывание. К сожалению, некоторые предприниматели строят свой бизнес именно на таких предложениях: когда они один раз обманули, но учитывая большой поток, они не стремятся удержать клиентов качеством продукции, потом еще кого-нибудь обманут. Летом продают очки, зимой — шапки. Они отслеживают какие-то тренды и выбирают производителей, которые делают внешне похожие и дешевые изделия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. Вот, наконец, мы и дождались. К власти в Евросоюзе пришло поколение, воспитанное на классическом фэнтези и решившее всерьёз поиграть в природолюбивых лесных эльфов, превратив всю Западную Европу в сплошной Лотлориэн. Эти погружённые в Изумрудный сон создания вознамерились полностью преобразовать европейскую экономику, принудительно сделав её экологичной и углеродно-нейтральной. Как известно, зелёная экономика не может быть […]