ФСБ задержала в Симферополе гражданина России по обвинению в госизмене

24.12.2019, 11:57, Новости дня

ФСБ задержала в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Яцкина доставили в Москву для следственных действий.

В ноябре в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе россиянки, которая якобы собирала для украинской разведки военные сведения. На нее также завели дело о госизмене. Статья предполагает до 20 лет лишения свободы.



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