ФСБ задержала в Симферополе гражданина России по обвинению в госизмене

ФСБ задержала в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Яцкина доставили в Москву для следственных действий.
В ноябре в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе россиянки, которая якобы собирала для украинской разведки военные сведения. На нее также завели дело о госизмене. Статья предполагает до 20 лет лишения свободы.
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