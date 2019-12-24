«Очень агрессивная операция». Кудрявцеву прооперировали после того как у нее лопнул имплант в груди

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с порванным имплантом в груди. Об этом она сообщила в Instagram.

«Наркоз еще не отошел, возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит, все не зря», – написала она.

Кудрявцева рассказала, что 15 лет назад она в Санкт-Петербурге поставила импланты, на которые давалась пожизненная гарантия, а врач говорил, что их можно давить танком. При этом, по словам телеведущей, она регулярно наблюдалась у врачей.

«Каждый год прохожу чек-ап . Отправили на УЗИ, потом на МРТ с констрастом. Вердикт: левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», – рассказала Кудрявцева.

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1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт — Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано — пожизненная гарантия , а доктор говорил — можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики * 4. Каждый год прохожу чек — ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень * Девочки — этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о « болезни грудных имплантов « Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую * Будьте здоровы *

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Дек 2019 в 11:20 PST

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская СССР). Она вела и веде различные концерты и фестивали в РФ. Карьеру на телевидении начала как ведущая шоу «Партийная зона» на МУЗ-ТВ. Сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Снималась в фильмах «На крыше мира», «Самый лучший фильм», «О, счастливчик».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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