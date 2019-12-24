Владельца «Волги», в которой дети нашли гранату, приговорили к пяти годам лишения свободы

Святошинский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы владельца «Волги», в которой дети нашли боевую гранату летом 2018 года, сообщила 23 декабря пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла 14 июня 2018 года улице Чернобыльской в Киеве.
Группа детей нашла в автомобиле коробку, которая взорвалась. В результате взрыва пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 5 до 11 лет, двое из них получили тяжелые телесные повреждения. Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.
«Мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тыс. грн каждому.
15 июня 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала в Ровенской области владельца «Волги». По словам министра, он установил в автомобиле «взрывчатку-ловушку». Владелец машины – военный, участник АТО.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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