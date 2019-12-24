Nissan в РФ запатентовал обновленный седан Sentra

24.12.2019, 11:52, Новости дня

Японская компания Nissan запатентовала на российском рынке обновленный седан Nissan Sentra, который отсутствует здесь с 2017 года.

Вместе с тем в базе Роспатента появились некоторые подробности, а также дизайн автомобиля. Исходя из этого, специалисты указали, что в Россию поступит новая модель, которую впервые презентовали во время автомобильного салона в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. Новинка отличается от предшественника стильной головной оптикой, а также улучшенной радиаторной решеткой.

Также седан обладает более комфортными и просторными креслами, продвинутой мультимедийной системой и улучшенной приборной панелью. Известно, что на американском рынке автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым двигателем на 149 л.с. мощности.



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