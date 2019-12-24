СК предъявил обвинения высокопоставленным чиновникам ФТС

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС).
Ведомство задержало фигурантов и требует в суде арестовать сотрудников ФТС, передает ТАСС.
В Басманном суде уточнили, что обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Следствие ходатайствовало об аресте указанных лиц до 22 февраля 2020 года.
В понедельник стало известно, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела проводит обыски в ФТС.
Позже в ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы, и таможнях Внуково и Домодедово.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Басманном районе Москвы нашли убитую женщину с пакетом на голове, задержан ее брат, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. «По данным следствия, утром 24 декабря вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok на «особо крупную растрату» / 23 декабря
- Нефедов заявил, что из таможни уволят более 500 «одиозных сотрудников» / 1 декабря
- НАБУ сообщило о подозрении в госизмене директору госпредприятия «Безопасность» / 21 декабря
- Lexus заменит 5,0-литровый «атмосферник» новым мотором / 17 декабря
- С начала 2019 года на Донбассе погибло 26 гражданских лиц, 136 были ранены – миссия ООН / 12 декабря
- Коломойский возглавил набсовет телеканала «1+1» / 20 декабря
- Ростехнадзор не выявил связь отравления детей в селе Вад с деятельностью газовиков / 27 ноября
- Зеленский наградил орденами «За заслуги» Притулу и Тополю / 6 декабря