Фигуристка Загорски похвалила Россию

24.12.2019, 11:44, Новости дня

Российская фигуристка британского происхождения Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду, заявила, что ей комфортно жить и работать в России.

«Здесь мне комфортно и спокойно. Не то, чтобы я сказала: «Я дома». Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но пока я к этому не готова», – передает ТАСС слова фигуристки.

На вопрос, не страшит ли ее высокая конкуренция в российском фигурном катании, Загорски ответила: «Согласна, за Россию сложнее кататься, чем за другую страну – Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже. Но мы решили так – лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране».

Чемпионат РФ по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Напомним, 26 апреля 2016 года ранее представлявшая Францию фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро, сообщила, что получила российский паспорт.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В ходе итоговой коллегии Минобороны во вторник будет дана оценка различным угрозам в разрезе региональных конфликтов, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что глава государства традиционно принимает участие в заседании, передает РИА «Новости». «Президент выступит, будет содержательное выступление (министра обороны Сергея) Шойгу – оценка разных угроз, которые идут от региональных конфликтов… традиционно в таких […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика