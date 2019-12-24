Фигуристка Загорски похвалила Россию

Российская фигуристка британского происхождения Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду, заявила, что ей комфортно жить и работать в России.
«Здесь мне комфортно и спокойно. Не то, чтобы я сказала: «Я дома». Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но пока я к этому не готова», – передает ТАСС слова фигуристки.
На вопрос, не страшит ли ее высокая конкуренция в российском фигурном катании, Загорски ответила: «Согласна, за Россию сложнее кататься, чем за другую страну – Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже. Но мы решили так – лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране».
Чемпионат РФ по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Напомним, 26 апреля 2016 года ранее представлявшая Францию фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро, сообщила, что получила российский паспорт.
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