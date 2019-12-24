Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

24.12.2019, 11:42, Разное

Почтальон из Великобритании Пол Краш умер на работе, доставляя на своей машине письма к Рождеству. 42-летний мужчина не выдержал нагрузки: в преддверии праздников ему пришлось развозить около 240 посылок вместо обычных 100, сообщает телеканал «360». 

Как пишет РИА «ФАН», в один из будних дней по возвращении домой Краш почувствовал недомогание. Его коллега признался, что мужчина жаловался ему на плохое самочувствие: по словам работника, ему было тяжело вставать с постели. Через час у Пола случился сердечный приступ, который оборвал его жизнь. У него остались жена и двое детей. 



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