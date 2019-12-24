Автоновости: Флагманский кроссовер JAC готовят к продаже в России

Вслед за брендом GAC, недавно анонсировавшим продажи семиместного GS8, об аналогичных намерениях заявил еще один китайский бренд с похожим названием. Российский офис концерна JAC объявил о начале процедуры сертификации вседорожника S7 и обозначил сроки его появления на рынке.

Утверждается, что JAC S7 наделен одним из самых просторных салонов в классе. При длине в 4 790 мм и колесной базе 2 750 мм он располагает тремя рядами сидений, причем два задних могут складываться в пропорции 60/40 и 50/50. Заявленный объем багажника составляет от 960 л в пятиместном варианте до максимальных 1 358 л.

Два с GACом: большой китайский кроссовер GS8 получил рублевые цены

На российский рынок кроссовер выйдет, как ожидается, вооруженным двумя турбомоторами объемом 1,5 л и 2,0 л. Первый развивает 174 л.с. и 250 Нм крутящего момента, второй – 190 л.с. и 300 Нм, а работать им предстоит с шестиступенчатыми механикой или роботом с "мокрыми" сцеплениями. Любопытно, что полного привода JAC S7 не получит ни в каком варианте – только передний, тогда как GAC GS8 может быть как моно-, так и полноприводным.

В списке предполагаемого оснащения для российского рынка значатся шесть подушек безопасности, набор водительских ассистентов, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, электропривод багажника, парктроники, камеры кругового обзора и так далее. Мультимедийные возможности будущей новинки включают 12,3-дюймовую цифровую приборную панель с тремя вариантами отображения информации, мультимедийную систему с сенсорным монитором и проекционный дисплей. Топовой версии JAC S7 обещаны, к примеру, кожаный салон, акустика Infinity с сабвуфером, панорамная крыша, электроприводы регулировок сидений и так далее.

Выпускать кроссовер для российских покупателей будут относительно неподалеку – на заводе "СарыаркаАвтопром" в Казахстане. Соответственно, можно надеяться на относительно доступные цены, но объявят их только ближе к старту продаж, который намечен на август 2020 года.

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