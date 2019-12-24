Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой

Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой. Певица на своей странице в социальной сети «Инстаграм» не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождает краткой подписью: «С любимой бабушкой Галей».

Недавно в Сети появился ролик, в котором Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит. На это Гарри замечает, что нельзя курить. Галина Борисовна отвечает: «Ты сказал, что нельзя, мы и не курим…»

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 11 Окт 2018 в 1:21 PDT

Два года назад Галина Волчек, как и Алла Пугачева, проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Ноя 2017 в 4:43 PST

Действительно, Лиза и Гарри называют Волчек бабушкой Галей, хотя их родной бабушки Зинаида Архиповны Одеговой на свете нет уже 33 года. Интересно, навестят ли малыши Галину Борисовну в больнице, где она находится сейчас? Все надеются, что приедет и Алла Борисовна – она всегда очень участлива и помогает друзьям, чем может.

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