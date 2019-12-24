Советы Эвелины Хромченко: что надеть на Новый год

По словам журналистки, самым распространенным и простым является дресс-код аfter 5. Существует два вида этого аутфита — более нарядный semi formal и менее нарядный dressy casual. Эвелина посоветовала остановить выбор на втором, так как молодым людям не стоит слишком сильно демонстрировать роскошь.

Также стоит обратить внимание на дресс-код сocktail. Это не слишком замудренный вариант. Девушки могут облачиться в коктейльные платья длиной чуть выше колена, а мужчины в креативные смокинги, отдав предпочтения ярким цветам или необычным узорам.

Самым изысканным и сложным в исполнении, по мнению Хромченко, принято считать дресс-код black tie. Мужчинам, конечно, лучше выбрать классический смокинг. Дополнить образ следует черной бабочкой, а также блестящими лацканами на рубашке и лаковыми туфлями.

«И, конечно, белая рубашка должна быть очень свежей, чистой, отглаженной, со специальным воротничком. Потому что далеко не каждую рубашку можно носить с бабочкой», – подчеркнула Эвелина.

Женщинам предпочтительнее всего надеть длинное платья. Оно может быть из атласного материала, с кружевам или огромными волонами. Стоит учитывать и тот факт, что иногда организаторы вечеринок могут смягчить дресс-код и позволить гостям придти в коротких нарядах.

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