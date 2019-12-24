Артисты «Аншлага» ответили на выпад участницы КВН

Артисты юмористической телепередачи «Аншлаг» ответили участнице Клуба веселых и находчивых Елене Борщевой, заявившей о неактуальности программы.

В выходные участница команды КВН из Пятигорска Елена Борщева в рамках программы «Секрет на миллион» раскритиковала передачу «Аншлаг». По ее словам, программа Регины Дубовицкой давно морально устарела, а некоторых артистов, к примеру, Владимира Винокура, «можно заменить роботами». В пример им она поставила шоу канала ТНТ, такие как Comedy Woman.

Юмористы «Аншлага» назвали замечания Борщевой незаслуженно суровыми. Так, заслуженная артистка РФ Елена Воробей напомнила, что рейтинг «Аншлага» до сих пор стабилен и руководство телеканала «Россия 1» продолжает заказывать передачу.

«Несмотря на приличный трудовой стаж, артисты «Аншлага» успешно гастролируют по стране сольно. Если же Борщева решит выступить без команды, то, пожалуй, это будет не аншлаг. Как говорил один народный артист России: «Давайте встретимся у кассы», – сообщила «Ридусу» Воробей.

В то же время ее коллега Александр Пономаренко – участник дуэта братьев Пономаренко – признал, что «Аншлагу» нужно идти в ногу со временем. «Мы стараемся отражать современные темы – в силу своих способностей и в рамках политики канала. Не секрет, что на «России 1» ограничений больше, чем, скажем, на ТНТ», – заметил Пономаренко.

Однако в том, что робот легко заменит Винокура, он усомнился: «Все-таки это большой мастер».

Программа «Аншлаг» выходит в эфире центральных телеканалов с 1987 года. Изначально она представляла собой гид по эстраде разговорного жанра, но в 1990-е стала более «неформальной». С 1994 года «Аншлаг» выходит на телеканале «Россия 1».

Елена Борщева выступала в КВН в составе сборной Пятигорска с 2000 по 2006 год, затем столько же лет работала в шоу Comedy Woman. С 2012 года артистка занимается сольными проектами.

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