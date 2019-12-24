Российские подлодки пятого поколения решили вооружить баллистическими ракетами

24.12.2019, 11:37, Новости дня

Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения проекта «Хаски» («Лайка») смогут нести баллистические и противокорабельные ракеты, следует из материалов аналитического управления аппарата Совета Федерации, подготовленных к заседанию комитета по экономической политике о перспективах российского судостроения.

«Принцип модульности предполагается распространить и на подводные лодки. Проект атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски» («Лайка») будет использовать модули с противокорабельными и баллистическими ракетами», – передает ТАСС текст материалов аналитического управления аппарата СФ.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски», которые будут построены к 2027 году. 



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