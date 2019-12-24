Фонд борьбы с коррупцией подал в полицию заявление о похищении сотрудника Руслана Шаведдинова

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) заявил о похищении силовиками сотрудника фонда Руслана Шаведдинова. Его местонахождение не известно уже более 16 часов, его сим-карта отключена, также он не связывался со своими адвокатами. Сотрудники фонда подали в полицию заявление о пропаже коллеги.

Шаведдинова задержали днем 23 декабря. Неизвестные силовики вскрыли болгаркой дверь в его квартиру и увезли мужчину в неизвестном направлении. В ФБК заявляют, что при этом из квартиры пропали вещи:

В ОВД Царицыно ФБК сообщили, что Шаведдинова увезли в Следственный комитет, но в обоих главках СК это отрицали.

По неподтвержденным данным, Шаведдинова могли призвать на военную службу и отправить на сборный пункт:

Днем 24 декабря в Сети появилось видео, на котором Шаведдинова сажают в микроавтобус в неизвестном регионе, вероятно, на севере России (вокруг лежит снег, а в Москве в последние дни плюсовая температура):

Официально ни одна из силовых структур задержание сотрудника ФБК пока не комментировала.

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