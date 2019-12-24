Глава МВД уволил организаторов «учений» силовиков со школьниками в Татарстане

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений в селе Новотроицкое Тукаевского района Татарстана, для участия в которых силовики привлекли школьников 9-х классов. Также он объявил о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина.
Несколько дней назад сотрудники МВД Татарстана провели учения по разгону протестов и привлекли к участию в них учащихся Новотроицкой средней школы. Они должны были нападать на силовиков и изображать участников митинга.
Один из школьников рассказал, что учеников не предупредили об учениях: после уроков директор просто пришел и сказал: «Давайте собирайтесь, вы пойдете с МВД».
«Мы все были удивлены, когда мы выходим на улицу: мы видим, что они стоят с щитами. Они нам объяснили, что мы должны провоцировать, выходить топать, потом уже просто толкать», – рассказал школьник. По его словам, полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы:
«Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», – рассказал он.
После того, как ролики появились в Сети, МВД подтвердило проведение учений, но никаких извинений школьникам не принесло. В МВД также заявили, что школьники участвовали в учениях «по согласованию с администрацией школы», но затем эта новость с сайта МВД Татарстана была удалена, а приведенная фраза из нового варианта сообщения исчезла. В МВД также заявили, что никто из школьников не пострадал, а перед учениями их якобы проинструктировали о мерах безопасности.
После появления ролика в интернете стало известно, что прокуратура Татарстана проводит проверку учений, такую же проверку в школе проводит и Министерство образования Татарстана. Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уже уволилась со своей должности.
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