Мнение: Мавзолей уберем?

Всем привет. Слыхали про такого персонажа Виталия Милонова? Это ипутат Госдумы от нашей любимой («Единой России»). Вид у него такой своеобразный, скрепнутый чрезвычайно — так вот он заявил, что Мавзолей Владимира Ленина отвлекает людей от катания на катке на Красной площади.

«Мавзолей отвлекает нормальных людей от катания на катках — это точно. Мешает мавзолей нашему фигурному катанию, поэтому лучше мавзолей убрать. Люди на Красной площади на коньках никому не мешают, а вот В.Ленин мешает», — сказал В.Милонов. Он также призвал похоронить тело В.Ленина. «Давным давно пора уже Красную площадь освободить от Мавзолея В.Ленина и похоронить В.Ленина — закопать его в землю по-человечески, а не как хотят сектанты из коммунистической партии — хранить его тело для всеобщего обозрения», — сказал депутат.

— Ранее СМИ сообщили, что родственники В.Ленина прокомментировали предложение похоронить тело вождя. По их словам, В.Ленин просил похоронить его с матерью, но документально это не подтвердилось.

— А конечно, не подтвердилось. И не подтвердится, потому что он не просил этого! Ленин хотел строить коммунизм во всем мире, и если после смерти есть такой фетиш, который подпитывает это строительство, то разумеется пусть этот фетиш будет вечным. Все для того, чтобы под знаменем Ленина мы построили коммунизм на всем земном шаре. А почему Милонов засуетился по поводу мавзолея? Известно почему. Вот коммунисты что-то стали где не надо вякать, пробрались в думу и что-то требуют…зачем это? надо им осаже сделать. А может, просто внимание масс отвлекает, кто их там знает.

Источник: Достало

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