Волчек перестала самостоятельно дышать

Ранее сообщалось, что в больницу артистка попала еще 23 декабря. Ее увезли на скорой в бессознательном состоянии. Сейчас легендарный художественный руководитель театра «Современник» находится в Боткинской больнице. Факт ее нахождения в медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.

По последним данным, актрису были вынуждены ввести в медикаментозную кому. У нее развилась двухсторонняя пневмания, из-за чего теперь она не может самостоятельно дышать. Врачи подключили звезду отечественной сцены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает телеграмм-канал Mash. По мнению специалистов, к таким серьезным осложнениям привел хронический бронхит.

Напомним, что на протяжении многих лет у Галины Волчек прослеживаются проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году артистка попала в реанимацию одной из столичных клиник.

Тогда сообщалось, будто у режиссера зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца. При этом осложнении у человека блокируются электрические импульсы и нарушается сердечный ритм. К счастью, артистке успели помочь. Теперь же остается надеяться на то, что грамотные специалисты вновь поставят актрису на ноги.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Ноя 2017 в 4:43 PST

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