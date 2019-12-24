Тело подозреваемого в изнасиловании нашли в суде Петербурга

Тело 40-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании, нашли в понедельник в одном из районных судов Санкт-Петербурга.

«23 декабря 2019 года в помещении одного из районных судов Санкт-Петербурга было обнаружено тело мужчины, 1979 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование)», – говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

В СК отметили, что при совершении преступления мужчина «действовал с особой жестокостью», пишет «Комсомольская правда».

Подозреваемого доставили в суд для рассмотрения ходатайства о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчина нашли в конвойном помещении после того, как ему продлили меру пресечения и еще на два месяца отправили в изолятор.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»