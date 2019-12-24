Ford отзывает свыше 600 тысяч автомобилей из-за неисправных тормозов

Американская компания Ford в ближайшее время начнет отзыв свыше 600 тысяч автомобилей по всему миру.

В частности, вынужденная программа коснулась моделей Fusion, Milan и MKZ, которые выпускались в Эрмосильо с 2006 по 2009 годы. Причина состоит в обнаруженном неисправном гидравлическом блоке управления. В любой момент в блоке можно открыться клапан, из-за чего увеличивается ход педали газа автомобиля.

Таким образом, специалисты не исключают, что данная неисправность приведет к авариям на дорогах. Кроме того, уже объявлено, что дефект привел к 15 дорожно-транспортным происшествиям. Производитель указал, что все работы по устранению дефекта гидравлического блока управления будут осуществляться за счет компании.

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