Ford отзывает свыше 600 тысяч автомобилей из-за неисправных тормозов

Американская компания Ford в ближайшее время начнет отзыв свыше 600 тысяч автомобилей по всему миру.
В частности, вынужденная программа коснулась моделей Fusion, Milan и MKZ, которые выпускались в Эрмосильо с 2006 по 2009 годы. Причина состоит в обнаруженном неисправном гидравлическом блоке управления. В любой момент в блоке можно открыться клапан, из-за чего увеличивается ход педали газа автомобиля.
Таким образом, специалисты не исключают, что данная неисправность приведет к авариям на дорогах. Кроме того, уже объявлено, что дефект привел к 15 дорожно-транспортным происшествиям. Производитель указал, что все работы по устранению дефекта гидравлического блока управления будут осуществляться за счет компании.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исполком Олимпийского комитета РФ единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщил знакомый с ситуацией источник. Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением ВАДА, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, передает РИА «Новости». Напомним, 9 декабря исполнительный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Белсат — белоруски «подарили» Путину тыкву как нелюбимому жениху / 6 декабря
- Ученые разрушили миф о самоообследовании женщин / 28 ноября
- При пожаре в колледже Одессы пострадали 29 человек / 5 декабря
- Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» дала первый ток / 19 декабря
- ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска оштрафовали на 100 тыс. рублей / 10 декабря
- В мире: Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР / 26 ноября
- Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания / 24 декабря
- В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту / 9 декабря