Начальник первого поезда из Петербурга в Крым рассказал о своем опоздании

Начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь Александр Калеущенко рассказал, как он догонял состав, который отправился без него.
Калеущенко рассказал, что «следующим поездом «Сапсан» мы обогнали поезд №7 «Таврия» и встретили его в Угловке», передает РИА «Новости».
«Наш поезд прибывал в 17.13, а мы прибыли в Угловку уже в 16.30, то есть мы еще ждали вас почти 50 минут», – добавил он.
Начальник поезда отметил, что такое произошло с ним впервые за семь лет его работы.
«Я был уверен за свою поездную бригаду, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, был с ними на связи постоянно», – рассказал он.
Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд на полуостров отправился из Санкт-Петербурга.
При этом СМИ сообщали, что из-за торжественной части начальник поезда пропустил начало движения, и поезд отправился без него.
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