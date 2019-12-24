Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-замглавы миграционной службы Пимахову

23 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины, сообщила 24 декабря в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

19 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении экс-замглавы миграционной службы Дине Пимаховой. Ее подозревают в том, что она предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине попытке получить неправомерную выгоду.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года», – сказано в сообщении САП.

Кроме того, суд возложил на экс-чиновницу ряд обязательств: носить электронное средство контроля, прибывать в правоохранительные органы, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

СУД ОБРАВ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД КОЛИШНІЙ ПЕРШІЙ ЗАСТУПНИЦІ ГОЛОВИ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИУ понеділок, 23 грудня 2019 року, Вищий… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Esmaspäev, 23. detsember 2019

29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.

Пимахова рассказала, что познакомилась с человеком, который представился сотрудником арабского инвестиционного фонда «Мобадала» Сергеем Титенковым. По ее словам, он пытался завязать с ней приятельские отношения. Пимахова сообщила, что этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с «незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины», но она отказывалась. Пимахова добавила, что в ходе задержания Титенкова узнала, что он имеет отношение к НАБУ и у него есть документы на имя Сергея Боярского.

Издание «Цензор.НЕТ» сообщило, что СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – «агент Катерина», а также сотрудник НАБУ Боярский.

Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. В ноябре того же года он говорил, что детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей «диверсией».

15 декабря 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести «до логического завершения», так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде.

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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