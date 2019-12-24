АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года для компании LADA

На протяжении 2019 года АвтоВАЗ обновил все машины отечественной марки LADA. Об этом свидетельствуют итоги, подведенные представителями компании.
Предприятие успело представить версии и модели во всех 5-ти семействах автомобилей, производящихся маркой LADA. В самом начале 2019 года на рынке появилась Vesta Sport, которая удивила российских водителей «гоночным» дизайном и энергичной ездой. Сразу 3 легковых транспортных средства Largus оборудовали 2-топливной модификацией. Речь идет о фургоне, универсале и кроссовере. Largus CNG начали продавать в апреле, а летом корпорация представила Granta Cross, которая демонстрирует наличие защитного обвеса и стильный салон.
В июле автолюбители увидели модель Cross AT с бесступенчатой АКПП Jatco, которую установили в октябре машинам Vesta во всех кузовах. LADA Granta оснастили исполнением Drive Active. Кроме этого, в декабре АвтоВАЗ представил версию 4×4 с собственным интерьером.
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