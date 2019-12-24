Автомобили Jaguar Land Rover подорожают в РФ в 2020 году

Британский бренд Jaguar Land Rover озвучил планы повысить цены на свои автомобили с 2020 года на российском рынке.
В частности, удорожание относится ко всем моделям, за исключением электрической модификации кроссовера I-Pace. В компании указали, что причина удорожания состоит в повышении ставок утилизационного сбора, принятого правительством страны. Таким образом, размер удорожания составит от 1,5 до 2,5 процентов, в зависимости от ставки сбора.
Примечательно, ранее об аналогичном решении сообщили в шведской компании Volvo, которая повысить ценник 1,1 процент. Специалисты сообщают, что новинки станут дороже на 45-80 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации и модели автомобиля.
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