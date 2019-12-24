В Крыму арестовали россиянина по делу о госизмене

24.12.2019, 11:26, Новости дня

ФСБ задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. После ареста в Крыму он был направлен для следственных действий в Москву.

«ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные.



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