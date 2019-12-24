ОКР рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет РФ (ОКР) работает над тем, чтобы обеспечить для российских олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио, так и непосредственно на Играх, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Несмотря на давление в контексте ситуации с ВАДА, мы работаем над тем, чтобы обеспечить для наших олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к (Олимпиаде в) Токио, так и непосредственно на Играх», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России. В субботу, 21 декабря официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.





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