ОКР рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет РФ (ОКР) работает над тем, чтобы обеспечить для российских олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио, так и непосредственно на Играх, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Несмотря на давление в контексте ситуации с ВАДА, мы работаем над тем, чтобы обеспечить для наших олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к (Олимпиаде в) Токио, так и непосредственно на Играх», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.
Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России. В субботу, 21 декабря официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исполком Олимпийского комитета РФ единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщил знакомый с ситуацией источник. Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением ВАДА, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, передает РИА «Новости». Напомним, 9 декабря исполнительный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аршавин предложил странам СНГ вернуться к формату футбольного чемпионата СССР / 17 декабря
- Бацман: Зеленский в Париже сказал Путину, что их имена заканчиваются на -мир / 13 декабря
- Разумков призвал по закону наказать виновных в убийстве трехлетнего ребенка в Киеве / 2 декабря
- Календарь: 1 декабря — Всероссийский день хоккея / 1 декабря
- МИД призвал Киев не искажать договоренности «нормандского саммита» / 18 декабря
- В Кремле назвали главную цель переговоров Путина и Зеленского / 9 декабря
- Торгпред назвал причину отказа французов от российского вина / 9 декабря
- В ВАДА высказались о планах лишить Россию даже нейтрального статуса / 12 декабря