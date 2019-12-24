СМИ: Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Как известно, Галина Волчек находится в одной из столичных клиник, режиссера и актрису пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщают СМИ. Она была доставлена в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, которое ухудшилось уже там.
Как сообщают СМИ, у Галины Волчек диагностировали двустороннее воспаление легких, врачи скорой забрали ее в бессознательном состоянии.
Артистка на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии, врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы, подключив к аппарату ИВЛ.
Актриса и режиссёр находится в палате реанимации. По мнению врачей, к таким последствиям привёл хронический бронхит.
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