Слишком тепло: В России начали продавать банки со снегом

Как отмечают метеорологи, уходящий год может оказаться самым жарким в истории для России. Предприимчивые граждане уже начали продавать снег, стоимость одной банки составляет 250 рублей.

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала зимы, как и накануне днем, температура держалась на уровне шести градусов. Чтобы выручить москвичей, жители Мурманска готовы выслать баночку снега, при этом стоимость составит 250 рублей. Как отмечают продавцы, у них товара в избытке.

Похожая тенденция появилась и в Подмосковье. Там местные жители готовы отдать стакан снега за 50 рублей, а при покупке сделать скидку к праздникам. В ассортименте же имеется целая линейка уникальной продукции.

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