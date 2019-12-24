В Тверской области без вести пропал 14-летний подросток

В Тверской области пропал 14-летний школьник, рассказали правоохранители. В СК РФ сообщили, что ранее мальчик никогда не уходил из дома, он перестал выходить на связь с родными после того, как отправился в школу.

Инцидент произошел вчера, рассказали в правоохранительных органах. Мальчик ушел в школу, однако домой не вернулся, после чего родители обратились в полицию. Родные отметили, что вчера школьник не взял с собой телефон, на связь с ним выйти не удалось.

На вид школьнику 13-14 лет, волосы короткие русые, носит очки. К поискам подключились также МЧС и волонтеры. Правоохранители просят всех, кто может помочь в поисках ребенка, обращаться в полицию.

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