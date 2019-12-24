Матвиенко заявила о «троллинге» при обсуждении в Совфеде проекта о домашнем насилии

После публикации законопроекта о семейно-бытовом насилии Совет Федерации столкнулся с организованной кампанией, в ходе которой отправлялись одинаковые отрицательные отзывы на документ, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Мы столкнулись с такой организованной кампанией – нас просто троллили. Направление предложений или полного отрицания закона, написано под копирку. Это было понятно, что организованная кампания. Это попытка манипулировать общественным мнением», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Напомним, в РФ обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.

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