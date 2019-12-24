Косторная может сняться с чемпионата России

Юную ученицу Этери Тутберидзе знают как профессионала в мире большого спорта. Несмотря на свой возраст, Алена уже успела стать победительницей финала Гран-при. Поклонники 16-летней спортсменки рассчитывали в будущем увидеть ее на чемпионате России по фигурному катанию, однако появилась вероятность, что девушка будет вынуждена сняться с соревнований.
Как рассказал известный журналист Василий Конов, по непроверенным данным источников участие Косторной в состязаниях под вопросом. Впрочем, он также заметил, что окончательного решения по этому поводу нет, равно как и подтверждения полученной информации. Сотрудник прессы также не уточнил, откуда у него появились эти сведения.
«Пока это все на уровне слухов, но если Алена не сможет принять участие в чемпионате, то перед федерацией встанет вопрос, что делать с составом на чемпионат Европы. Просто представьте себе ситуацию – первое и второе места на ЧР, например, у Трусовой и Шербаковой, а третье у Медведевой или Туктамышевой. Даже подумать страшно, как заштормит при замене», – отметил Конов в своем телеграмм-канале.
Он также добавил, что информация будет подтверждена или опровергнута в среду. Журналист надеется, что слухи о снятии Косторной с соревнований так и останутся слухами, однако дополнил, что такие разговоры идут уже не первый день.
«Никаких фото/видео с тренировок после финала гран-при в публичном пространстве не было. Инстаграм Алены без обновлений уже 10 дней, хотя это и не рекорд, раньше паузы в публикациях бывали и больше», – подытожил Василий.
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