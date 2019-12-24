Рафаэли опубликовала детское фото

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ребенком.
«Прелесть в том, что не знаешь ничего ни о чем», – написала модель.
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Бар Рафаэли родилась 4 июня 1985 года. Она работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.
Сейчас модель ждет третьего ребенка. Супруг Бар Рафаэли – израильский бизнесмен Ади Эзра. Пара оформила отношения в 2015 году. У них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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