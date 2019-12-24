Михайлюк принес 13 очков «Детройту» в матче НБА

Украинский баскетболист «Детройта» Святослав Михайлюк принес 13 очков своей команде в матче регулярного сезона НБА против «Филадельфии», сообщает официальный сайт НБА.
Украинец провел на площадке чуть более 32 минут. Кроме 13 очков Михайлюк совершил два подбора и отдал четыре результативные передачи.
«Детройт» проиграл «Филадельфии» со счетом 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31).
После 31 поединка «Детройт» Михайлюка занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
В следующем туре «Детройт» встретится с «Вашингтоном», игра пройдет 27 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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