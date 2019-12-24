На дочь Ивана Урганта Эрику обрушились с расистскими комментариями в адрес ее темнокожего парня

Эрика, которая в августе отметила 19-летие, сейчас живет в Нью-Йорке. Там она учится в школе дизайна Parsons по специальности «современное искусство и фотография». Эрика — падчерица Ивана Урганта, дочь Натальи Кикнадзе от первого брака (ее родной отец — бизнесмен Вахтанг Куталиа), но телеведущий относится к ней, как к родной. С начала осени она начала публиковать кадры со своим бойфрендом, и, судя по подписям, отношения у них весьма серьезные.

Идеальное определение того, что такое жена,

— написал он под их общим фото. И хотя этот кадр Эрика не стала публиковать у себя, интернет-пользователи все равно не оставили его без внимания. Руссскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня:

Хочешь, чтоб твои дети жили в черном мире? Мире наркоты и преступлений? Мир, где никто не хочет работать… Черный мир.

Я бы запретил своей дочери встречаться с таким парнем, он самовлюбленный тип!

Ваши дети будут шахтерами.

И это лишь малая часть сообщений под фотографиями влюбленных, которые проходят цензуру. Эрика не стала отмалчиваться и резко ответила подписчикам:

Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. Мы, надеюсь, разберемся с такой «тяжелой» ситуацией.

Вашей дочери и запрещайте. Вы мне никто. Я вам не обязана объяснять свой выбор.

А че с фейкового аккаунта пишешь? Люди, конечно, дикие. Я лучше буду «чернильницей», чем расистом и злыднем, целуйте мой зад и идите дальше.

Эрика КикнадзеКликните на фото для просмотра галереи

Парень, которого зовут, исходя из названия аккаунта, Мозес, также не остался в стороне. Он опубликовал разочарованный комментарий у себя в сторис:

Что касается русских и расистских угроз, могу сказать, что я уже достаточно пережил, так что ваши слова не трогают меня. Все это я слышал с детства. Единственное, что разочаровывает, — угрозы в адрес 19-летней девушки. Понимаю вашу ненависть, за которой кроется неуверенность в себе, поэтому не злюсь. Скажу, что тоже люблю вас. Мозес Сторис со страницы Мозеса

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