После государственного переворота Украина распахнула свои двери для иностранных специалистов, которые не побоятся занять ответственную должность в период политической нестабильности. Шансом проявить себя воспользовались не только настоящие профессионалы своего дела, но и откровенные международные авантюристы.

Среди тех, кто решил попытать счастья на Украине, была и российская политическая деятельница Мария Гайдар. Она быстро стала заметной фигурой в окружении Михаила Саакашвили, который тогда приехал из Нидерландов, чтобы встать во главе Одесской области. Однако бывший президент Грузии потерпел поражение в противостоянии с Петром Порошенко, и было величие не сумел вернуть даже после ухода своего оппонента. А Мария Гайдар и вовсе пропала без следа. И изменить эту ситуацию за все прошедшие годы она не смогла.

«Это последнее, что известно о Марии Гайдар: «Так ничем себя не проявив, после президентских выборов 2019-го тихо «растворилась» где-то под Одессой. Живет в маленькой квартирке и ждет предложений о работе. Уже почти год о ней ничего не слышно», – на своей странице в «Телеграм» напомнил Армен Гаспарян.

«Проклятие предательства никогда не даст счастья», – подчеркнул политолог.

«Помните об этом, дантончики», – заключил эксперт. Таким образом Армен Гаспарян напомнил своим читателям о судьбе одного из отцов-основателей Первой французской республики Жоржа Жака Дантона. Променяв карьеру при дворе на революционную деятельность, он сам стал жертвой последовавшего за переворотом террора. Перед своей казнью Дантон произнес бессмертную фразу: «Революция пожирает своих детей».

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Последнее: После государственного переворота Украина распахнула свои двери для иностранных специалистов, которые не побоятся занять ответственную должность в период политической нестабильности. Шансом проявить себя воспользовались не только настоящие профессионалы своего дела, но и откровенные международные авантюристы. Среди тех, кто решил попытать счастья на Украине, была и российская политическая деятельница Мария Гайдар. Она быстро стала заметной фигурой […]