Назначен глава комиссии по расследованию крушения Су-57

Минпромторг создаст комиссию по расследованию причин крушения военного самолета Су-57, ее возглавит замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолет включен в реестр экспериментальной авиации. По поручению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова будет создана комиссия по расследованию. Возглавит комиссию заместитель министра Олег Бочаров», – передает ТАСС сообщение Минпромторга.

Во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался. В причинах крушения разберется специальная комиссия.

Источник в ОПК сообщил, что причиной крушения новейшего истребителя Су-57 в Хабаровском крае, по предварительным данным, стал технический отказ системы управления самолетом.

Напомним, ранее во вторник бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.





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