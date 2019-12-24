Матвиенко рассказала об ответе на санкции США по «Северному потоку – 2»

Российские ведомства работаю над ответными мерами на американские санкции по «Северному потоку – 2», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что «над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России», передает РИА «Новости».
Она напомнила, что про необходимость адекватной реакции заявили в Евросоюзе (ЕС).
Спикер также назвала апофеозом абсурда и проявлением экономической войны введение Вашингтоном санкций против газопровода.
«Теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран – членов НАТО», – констатировала Матвиенко.
Она подчеркнула, «этот проект будет обязательно завершен».
«Это проект, который – европейцы это понимают – обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется», – сказала спикер.
По ее мнению, теперь в Европе «уже не могут так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере».
«У нас достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями», – добавила Матвиенко.
Напомним, конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как санкции США научат Газпром укладывать трубы.
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