Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке

24.12.2019, 11:05, Разное

Мэр мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсиа был убит на рождественском празднике Системы комплексного развития семьи. Помимо него были застрелены еще шестеро человек, сообщает телеканал «360».
Местные СМИ пишут, что группа неизвестных ворвалась в здание, где проходило мероприятие, и открыла по гостям огонь из огнестрельного оружия. Вместе с градоначальником погиб и руководитель муниципалитета Хавьер Терреро. Правоохранители предполагают, что целью атаки был мэр, который приехал на праздник вместе со своей семьей. 



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Последнее: Мэр мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсиа был убит на рождественском празднике Системы комплексного развития семьи. Помимо него были застрелены еще шестеро человек, сообщает телеканал «360». Местные СМИ пишут, что группа неизвестных ворвалась в здание, где проходило мероприятие, и открыла по гостям огонь из огнестрельного оружия. Вместе с градоначальником погиб и руководитель муниципалитета Хавьер Терреро. Правоохранители […]

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