В Нижегородской области мужчина убил и расчленил тещу во время ссоры

В Нижегородской области 66-летний житель подозревается в совершении убийства своей 96-летней тещи. Инцидент произошел 19 декабря в Балхане, в совершении преступления местный житель признался.

Как рассказали правоохранители, между мужчиной и его родственницей произошла ссора, в ходе которой он ударил пожилую женщину деревянным предметом, пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. Затем подозреваемый решил расчленить тело, а части тела упаковал и разнес по нескольким районам города.

Части ног погибшей нашли в лесополосе в Балхане, после чего подозреваемый был задержан. В ходе допроса он признался в убийстве, расследование продолжается, подробности произошедшего инцидента станут известны позже.

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