Песков: Путин не стал досматривать концерт к Дню чекиста из-за стрельбы на Лубянке

Президент Владимир Путин вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым из-за стрельбы на Лубянке 19 декабря не стал досматривать концерт к Дню чекиста в Кремлевском дворце. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «когда был перерыв, а счет шел уже на минуты, они вышли оттуда» и следили за операцией из Кремля.

Из-за стрельбы концерт не стали прерывать или отменять, лично Путин также не комментировал инцидент. Всего в перестрелке погибли двое сотрудников ФСБ и сам нападавший — о его мотивах не сообщалось. Песков в свою очередь назвал стрельбу «проявлением безумия с трагическими последствиями», от которого «все государства мира… не застрахованы» (цитата по Интерфаксу).

В Следственном комитете, который занимается расследованием, говорили, что нападавший оказался 39-летним Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Около 18:10 мск он открыл огонь у приемной ФСБ на Кузнецком мосту, а после отстреливался из-за колонн здания неподалеку. Выяснилось, что ранее он работал в ЧОПах, а при обыске у него находили символику Национально-освободительного движения.

По данным «Фонтанки», в его смартфоне нашли контакты украинского ультра-правого «Этнического национального объединения». В связи с этим в Петербурге допрашивали националиста Дмитрия Боброва (известен как Шульц-88) из-за интервью их телеграм-каналу год назад. В ЭНО не стали отрицать связей с Манюровым, но при этом самого нападения открестились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«Благодаря самоотверженным действиям сотрудников ФСБ…» Вопросы «Новой» после официальных сообщений о стрельбе у здания Лубянки 19 декабря

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым из-за стрельбы на Лубянке 19 декабря не стал досматривать концерт к Дню чекиста в Кремлевском дворце. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «когда был перерыв, а счет шел уже на минуты, они вышли оттуда» и следили за операцией из Кремля. Из-за стрельбы концерт не стали прерывать […]