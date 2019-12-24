После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

После обысков в главном офисе ФТС и в руководстве Домодедовской и Внуковской таможен на двое суток был задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следственно-оперативные мероприятия сотрудники СКР и ФСБ проводили в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в руководстве ФТС, а также Домодедовской и Внуковской таможен.

Несколько месяцев назад за взятку был задержан сотрудник одного из подразделений полицейского УСБ, а благодаря ему сотрудники ФСБ вышли на заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову. Она находится под домашним арестом.

На основании ее показаний следствие заинтересовалось действиями Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

23 декабря рано утром силовики пришли в один из офисов ФТС на Новозаводской улице, где находится управление таможенных расследований и дознания. Они сразу же направились в кабинеты Кизлыка и Серебро.

Параллельно другие сотрудники ФСБ проводили аналогичные мероприятия на Домодедовской и Внуковской таможнях. Там обыски проходили в кабинетах Константина Мишина и Юрия Черкашина. Обоих также доставили в здание СКР в Техническом переулке.

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