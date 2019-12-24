Фреймут показала снимки с мамой

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram совместным снимком со своей мамой, Аллой Фреймут.
«Мама – мое вдохновение, доказательство того, что нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко. Она всегда сияет, голубые глаза переполнены теплом, у нее много друзей и тех, кому она помогает… Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь полезным опытом. Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения!» – написала телеведущая 22 декабря.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мама — моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає… Мамочка , ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш «корисним досвідом». Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы. По отцу телеведущая – Конык.
Алла Фреймут – мастер спорта по плаванию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жители России перечислили вещи и предметы, которые меньше всего хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. В опросе участвовали почти 5,2 тысячи граждан, сообщает «FlashNord». Самыми плохими презентами россияне назвали сувениры и символы года – их не желают видеть под елкой более 57% россиян. Помимо них в рейтинг ненужного также попали мягкие игрушки […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Кемеровской области хулиганы ограбили магазин ради попойки / 8 ноября
- В США сделали неожиданный шаг к признанию российского Крыма / 29 ноября
- Мнение: Анонс теста / 17 апреля
- Скандалы: США «ликвидировали» аль-Багдади – не воскреснет ли он в очередной раз? / 28 октября
- Таинственное исчезновение Дэмиена Маккензи / 5 ноября
- Мнение: Эстонский партизанский отряд в уральских лесах. / 26 ноября
- Поклонники осудили Максима Галкина за эмоциональный пост по поводу кончины Юрия Лужкова / 10 декабря
- Наука: Тепловизор в музее случайно диагностировал рак молочной железы на ранней стадии у туристки / 26 октября