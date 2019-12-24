Мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила мэра Коростышева Житомирской области в служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог, сообщает 24 декабря в Facebook пресс-центр СБУ.
Мэром Коростышева является Иван Кохан.
«Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, выделяемых на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты. Ряд экспертиз подтвердила, что из-за действий председателя горсовета бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн», – сказано в сообщении.
23 декабря прокуратура Житомирской области в сопровождении сотрудников СБУ сообщила мэру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
СБУ викрила міського голову Коростишева на службовій недбалостіСБУ викрила голову Коростишівської міськради на…
Posted by Служба безпеки України on Esmaspäev, 23. detsember 2019
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить в армию. Об этом сообщил его коллега Леонид Волков. Также в сети появилось короткое видео, на котором Руслан садится в машину в сопровождении сотрудников в форме. Руслана Шаведдинова куда-то привезли. Место и время съемки неизвестно. Видео: imerkouri/Twitter pic.twitter.com/YxCMHs7d93 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 24, 2019 «Итак, Руслан Шаведдинов — […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма / 23 октября
- 24 Horas — оппозиция увидела в эксгумации останков Франко элемент предвыборной кампании / 25 октября
- Нурмагомедов-старший анонсировал завершение карьеры сына / 31 октября
- Запад усадил за стол переговоров власть и оппозицию в Грузии / 30 ноября
- «Известия»: в РФ появятся образовательные программы для подготовки пилотов легких дронов / 18 ноября
- Прокуратура обжаловала размер залога для заммэра Днепра / 28 октября
- Как не потерять желания работать — правила выживания в крупных организациях / 9 декабря
- Песков прокомментировал разговор Зеленского с добровольцами в Золотом / 28 октября