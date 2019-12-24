Мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила мэра Коростышева Житомирской области в служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог, сообщает 24 декабря в Facebook пресс-центр СБУ.

Мэром Коростышева является Иван Кохан.

«Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, выделяемых на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты. Ряд экспертиз подтвердила, что из-за действий председателя горсовета бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн», – сказано в сообщении.

23 декабря прокуратура Житомирской области в сопровождении сотрудников СБУ сообщила мэру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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