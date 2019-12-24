Получает в десять раз больше: почему Алина Загитова на самом деле ушла из спорта

24.12.2019, 10:51, Разное

Фигуристка согласилась принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Спортсменка будет выступать в течение двух недель.

В феврале Загитовой предстоят гастроли в составе трупы Art On Ice. У них назначено девять выступлений в четырех швейцарских городах – в Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе. По предварительным данным, за каждый выход на сцену чемпионка будет получать около 10 тысяч долларов, соответственно, в сумме у нее выйдет не меньше 90 тысяч долларов.

Кроме того, коллективу предстоит выступить в Японии и Китае. В результате до конца сезона гонорар Алины достигнет космической суммы. Девушка получит десятки миллионов рублей, сообщает «Экспресс газета».

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 19 Дек 2019 в 1:57 PST

Отметим, на Гран-при заработок Загитовой был в десять раз меньше. В этом сезоне за три турнира в первой части сезона Алина заработала всего 24 тысячи долларов. За второе место – 13 тысяч долларов, за третье – 9 тысяч долларов, а за шестое всего 2 тысячи долларов. 



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