Татнефть, Лукойл и «Газпром нефть» создали СП для разработки запасов нефти

24.12.2019, 10:44, Новости дня

Татнефть вместе с «дочками» Лукойла («Ритэк») и «Газпром нефти» (ООО «Технологический центр Бажен») вошла в технологический проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.

Компания ООО «Новые технологии добычи нефти» (НТДН) зарегистрирована 23 декабря, запись в базе данных системы СПАРК о ней появилась 24 декабря. Каждому из трех соучредителей принадлежит по 33,3% в СП. НТДН зарегистрирована в Оренбургской области, передает ТАСС.

Как пояснили в одной из компаний, речь идет о совместном проекте по разработке технологий добычи трудноизвлекаемых запасов. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с порванным имплантом в груди. Об этом она сообщила в Instagram. «Наркоз еще не отошел, возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит, все не зря», – написала она. Кудрявцева рассказала, что 15 лет назад она в Санкт-Петербурге […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика