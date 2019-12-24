Татнефть, Лукойл и «Газпром нефть» создали СП для разработки запасов нефти

Татнефть вместе с «дочками» Лукойла («Ритэк») и «Газпром нефти» (ООО «Технологический центр Бажен») вошла в технологический проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.
Компания ООО «Новые технологии добычи нефти» (НТДН) зарегистрирована 23 декабря, запись в базе данных системы СПАРК о ней появилась 24 декабря. Каждому из трех соучредителей принадлежит по 33,3% в СП. НТДН зарегистрирована в Оренбургской области, передает ТАСС.
Как пояснили в одной из компаний, речь идет о совместном проекте по разработке технологий добычи трудноизвлекаемых запасов.
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