По факту стрельбы на переходе в Петербурге завели дело

Уроженца Дагестана открывшего стрельбу по пешеходу в ходе дорожного конфликта в Красносельском районе Петербурга задержала полиция, сообщили в городском главке МВД.
«Отделом дознания УМВД по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В полиции рассказали, накануне вечером у дома 19 по проспекту Ветеранов водитель автомобиля «Ниссан Альмера» совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину. После словесной перепалки автомобилист совершил несколько выстрелов из пистолета по ногам и в грудь оппонента и уехал.
«Когда пострадавший попросил помощи у охранной службы, находившейся неподалеку, водитель иномарки вновь совершил наезд на мужчину и снова скрылся. При этом водитель таранил припаркованные автомобили при попытке скрыться. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», – сообщили в главке.
По горячим следам спустя несколько минут после сообщения нарядом патрульно-постовой службы полиции стрелявший был задержан 23-летний уроженец Дагестана. У него изъят пистолет и холостые патроны, которые направлены на исследование.
Напомним, ранее в декабре в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе во время конфликта между водителем «Газели» и двумя мужчинами из автомобилей свадебного кортежа.
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