Метеорит вывел из строя российский спутник

Российский космический спутник «Метеор-М» 2-2 перешел в неуправляемый полет. В Роскосмосе считают, что причиной этому стало попадание в аппарат маленького метеорита, сообщает «Национальная служба новостей».
Как пишет «Царьград», с устройством уже была установлена связь. Его перевели в режим энергосбережения, отключив бортовые системы. В настоящее время специалисты российской космической корпорации пытаются восстановить работоспособность спутника, вернув его на орбиту.
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